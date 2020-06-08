Захворіло утричі більше, аніж одужало. Це статистика по коронавірусу за останню добу. Нових інфікувань 463 випадки. Перемогли недугу лише 140 людей. Лідер за кількістю заражень Київ.

Його наздоганяють західноукраїнські області - Закарпаття, Буковина та Львівщина. Загальні цифри від початку епідемії такі: інфіковано майже 27 з половиною тисяч українців.

Одужали більше 12 тисяч. Померлих 797. І на цьому тлі у МОЗі готуються до наступного етапу послаблення карантину. Вже цього тижня.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: