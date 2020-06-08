В Україні дозволять роботу баз відпочинку [ Редактировать ]
Захворіло утричі більше, аніж одужало. Це статистика по коронавірусу за останню добу. Нових інфікувань 463 випадки. Перемогли недугу лише 140 людей. Лідер за кількістю заражень Київ.
Його наздоганяють західноукраїнські області - Закарпаття, Буковина та Львівщина. Загальні цифри від початку епідемії такі: інфіковано майже 27 з половиною тисяч українців.
Одужали більше 12 тисяч. Померлих 797. І на цьому тлі у МОЗі готуються до наступного етапу послаблення карантину. Вже цього тижня.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Згідно нашого плану виходу з карантину наступний етап починається з 10 червня. Цей етап передбачає, в тому числі, початок функціонування баз відпочинку. Всі ці бази відпочинку можуть функціонувати виходячи з дотримання правил. Правил, які встановлюються Міністерством охорони здоров'я.
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