Не смотря на то, что пандемия коронавируса "отступает" и в Европе улучшается, но в это же время в глобальном масштабе в мире- она ухудшается. А в Центральной Америке пандемия вообще еще не достигла своего пика. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на онлайн-брифинге, передает Reuters.

По словам Тедроса Адханом Гебреюса, 8 июня во всем мире было зарегистрировано более 136 000 случаев заболевания, "самое большое за один день".

Отвечая на вопрос о Китае, главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям д-р Майк Райан сказал, что ретроспективные исследования того, как была устранена вспышка, могут подождать

Мы должны сосредоточиться сейчас на том, что мы делаем сегодня, чтобы предотвратить вторые пики

Также Райан отметил, что инфекции в центральноамериканских странах, включая Гватемалу, все еще растут, и что это "сложные" эпидемии.

Я думаю, что это время серьезного беспокойства

В настоящее время Бразилия является одной из горячих точек пандемии, уступая лишь второму по числу подтвержденных случаев заболевания, уступая лишь Соединенным Штатам, и число погибших на прошлой неделе превзошло показатели Италии.

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После удаления кумулятивных данных о смертности от коронавирусов в Бразилии на национальном веб-сайте Министерство здравоохранения посеяло еще больше путаницы и противоречий, выпустив два противоречивых набора цифр для последних подсчетов случаев заражения и смертельных исходов.

Райан сказал, что данные Бразилии были "чрезвычайно подробными" до сих пор, но подчеркнул, что бразильцам важно понять, где находится вирус и как управлять рисками, и что ВОЗ надеется, что связь будет "последовательной и прозрачной".

Мария ван Керхове, эпидемиолог ВОЗ, сказала, что в Южной Америке необходим "комплексный подход".

По официальным данным, во всем мире более 7 миллионов человек заражены коронавирусом, и более 400 000 умерли.

Напомним, в Украине 8 июня было зафиксировано 463 случая коронавирусной инфекции.

Ранее мы сообщали, что Китай готов поделиться во всем миром "панацеей" от коронавируса.