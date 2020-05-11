Коронавирус в мире: сколько человек смогли излечиться [ Редактировать ]
За минувшие сутки в мире выявили 79 875 случаев заболевания коронавирусом, 3510 человек умерли, свидетельствуют данные сайта worldometers.
Всего в мире 4181021 случай заболевания, 283868 человек умерли и 1493401 - выздоровели.
Стоит отметить, что суточный прирост заболевших сокращается несколько дней подряд. Так, днем ранее было выявлено 88997 заболевших, а до этого - 93800.
Напомним, ранее ВОЗ разработали новую стратегию "войны" с коронавирусом.
Как мы ранее сообщали, в лабораториях Германии проводят тестирование нескольких медицинских препаратов украинского производства,
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