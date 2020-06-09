Ведущий CNN оконфузился в видео жены [ Редактировать ]
Фото: The New York Times
Ведущий американского канала CNN Крис Куомо появился голым в видеоролике жены.
Об этом пишет Daily Mail.
По информации, голый мужчина, стоя спиной, случайно попал в кадр, когда его супруга записывала ролик про йогу.
Отмечается, что, когда пара обнаружила "интимное" вклинивание в ролике, то сразу же удалила видео, но пользователи сети успели сделать скриншоты видео.
Фото: Instagram
Читайте еще, популярный ведущий погиб во время съемок своей программы. Мужчина был экстремалом и пытался взлететь на собственной ракете.
по теме
Prev Next
04 июня 2020 17:21
Опубликовано "секретное" произведение Эрнеста Хемингуэя
Рассказ случайно нашли в одной из библиотек
04 июня 2020 13:46
Lego объявили полиции "игрушечный" протест
Компания участвует в акции #BlackOutTuesday
29 мая 2020 11:22
YouTube ввел новую функцию воспроизведения видео
Контент будет доступен для пользователей всех платформ
09 июня 2020 12:23
Европа "тонет" в снежных сугробах (видео)
Такого рода осадки являются достаточно нехарактерным явлением