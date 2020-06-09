Ведущий американского канала CNN Крис Куомо появился голым в видеоролике жены.

Об этом пишет Daily Mail.

По информации, голый мужчина, стоя спиной, случайно попал в кадр, когда его супруга записывала ролик про йогу.

Отмечается, что, когда пара обнаружила "интимное" вклинивание в ролике, то сразу же удалила видео, но пользователи сети успели сделать скриншоты видео.

Фото: Instagram

Читайте еще, популярный ведущий погиб во время съемок своей программы. Мужчина был экстремалом и пытался взлететь на собственной ракете.