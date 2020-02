В субботу, 22 февраля, американец по прозвищу Безумный Майк умер при полете на собственной ракете. Его звали Майкл Хьюз и он был ведущим Discovery Channel. Об этом сообщается в Twitter телеканала Science Channel.

Он снимал передачу Homemade Astronauts. Безумный Майк хотел подняться на ракете, которая работает на паровом двигателе, на высоту 5 тыс. футов (1,5 км).

"Его мечтой было осуществить этот запуск, и Science Channel находилась на месте для того, чтобы запечатлеть это путешествие", - говорится в сообщении телеканала.

Свой аппарат он запустил 22 февраля в пустыне около города Барстоу в Калифорнии. Но, ракета потерпела крушение и он умер. Власти подтвердили гибель человека, но в своем заявлении не упомянули имя Хьюза.

Видео крушения ракеты опубликовано в Twitter журналиста Джастина Чепмана.

Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike #MadMikeHughes pic.twitter.com/svtviTEi8f