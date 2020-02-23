Популярный ведущий умер на съемках научной программы [ Редактировать ]
В субботу, 22 февраля, американец по прозвищу Безумный Майк умер при полете на собственной ракете. Его звали Майкл Хьюз и он был ведущим Discovery Channel. Об этом сообщается в Twitter телеканала Science Channel.
Он снимал передачу Homemade Astronauts. Безумный Майк хотел подняться на ракете, которая работает на паровом двигателе, на высоту 5 тыс. футов (1,5 км).
"Его мечтой было осуществить этот запуск, и Science Channel находилась на месте для того, чтобы запечатлеть это путешествие", - говорится в сообщении телеканала.
Свой аппарат он запустил 22 февраля в пустыне около города Барстоу в Калифорнии. Но, ракета потерпела крушение и он умер. Власти подтвердили гибель человека, но в своем заявлении не упомянули имя Хьюза.
Видео крушения ракеты опубликовано в Twitter журналиста Джастина Чепмана.
Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike #MadMikeHughes pic.twitter.com/svtviTEi8f— Justin Chapman (@justindchapman) February 22, 2020
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