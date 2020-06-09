В Иране задержали шесть человек. Они оказались причастны к делу об авиакатастрофе самолета МАУ в Тегеране в январе этого года. Об этом заявил официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили. Об этом сообщает FARS.

К настоящему времени по этому делу были задержаны шесть человек.

Представитель суда также добавил, что "трое из этих людей были отпущены под залог, еще три человека остаются под стражей".

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Напомним, ранее иранские власти назвали виновного в трагедии украинского пассажирского самолета.

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