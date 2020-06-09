Авиакатастрофа МАУ: в Иране задержали шесть человек [ Редактировать ]
В Иране задержали шесть человек. Они оказались причастны к делу об авиакатастрофе самолета МАУ в Тегеране в январе этого года. Об этом заявил официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили. Об этом сообщает FARS.
К настоящему времени по этому делу были задержаны шесть человек.
Представитель суда также добавил, что "трое из этих людей были отпущены под залог, еще три человека остаются под стражей".
Напомним, ранее иранские власти назвали виновного в трагедии украинского пассажирского самолета.
Также мы сообщали, что власти Ирана заявили о готовности отдать "черные ящики", но только не Украине.
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