Авиакатастрофа МАУ: Иран назвал страну куда отправят "черные ящики" [ Редактировать ]
Власти Ирана намерены отправить бортовые самописцы самолета МАУ, который был сбит иранской ракетой 8 января, во Францию. Об этом сообщает агентство ISNA.
Как пишет издание, черные ящики решили не передавать из-за того, что украинская сторона якобы "замедлила с ответом" на соответствующее предложение Ирана, а также на уточнение дальнейших шагов и действий.
Иранские власти в ответ на задержку украинской стороны с ответом на предложение Ирана по черным ящикам украинского самолета, а также уточнение дальнейших шагов действий в этой ситуации, приняли решение отправить черный ящик самолета в другую страну
Как сообщает Европейская правда, из-за заявления Ирана об отказе в предоставлении "черных ящиков" авиалайнера МАУ, МИД Украины вызвал для беседы посла Исламской республики Манучехра Моради.
Премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой заявил, что украинские власти вышли на понимание того, что "черные ящики" сбитого в Тегеране украинского самолета возможно вернуть в Украину.
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