Иранское расследование по факту падения украинского пассажирского самолета иранскими ракетами 8 января 2020г. "почти завершено". Об этом заявил в субботу государственным СМИ заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд, передает zn.ua со ссылкой на alarabiya.net.

Мохсен Бахарванд заявил, что они (власти Ирана) точно знают, что произошло и кто виноват.

Расследование почти завершено, и нет никакой двусмысленности, мы знаем, что произошло

Он также добавил, что Тегеран не считает, что черные ящики самолета содержат какую-либо "важную" информацию.

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Бахарванд заявил, что анализ "черных ящиков" самолета, которые Ирану еще предстоит передать, является единственным оставшимся этапом расследования.

Мы не считаем, что черные ящики содержат какую-либо важную информацию, которая будет полезна для нашего расследования

По словам Бахарванда, Иран должен убедиться, что черные ящики не будут "эксплуатироваться", прежде чем передать их третьей стороне.

Иран может дать "черные ящики" компаниям, способным читать их по контракту

Напомним, ранее Иранские власти назвали виновного в трагедии украинского пассажирского самолета.

Ранее мы сообщали, что власти Ирана заявили о готовности отдать "черные ящики", но только не Украине.