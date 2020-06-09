Во вторник, 9 июня, на площади 30-летия Победы Саксаганского района в Кривом Роге загорелся один из вагонов трамвая №2 во время движения. Спасателям уже удалось потушить пожар.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Спасатели по приезду установили, что пожар произошел во время следования по маршруту от станции "Кольцо Артема" к станции "Заречная", вблизи наземной открытой станции "Вторая городская больница" во втором вагоне трамвая №2.

"Пассажиры на момент прибытия пожарно-спасательного подразделения самостоятельно покинули салон электротранспорта. В результате пожара никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что возле офиса телеканала нашли взрывчатку. Также мы писали о том, что пожарному по ошибке перевели 8 миллионов долларов.