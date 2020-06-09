В квартире депутата прогремел взрыв [ Редактировать ]
Во вторник утром, 9 июня, в Новомосковске Днепропетровской области, прогремел сильный взрыв в многоэтажном доме, после чего начался пожар. Об этом сообщает "Днепр оперативный".
Взрыв произошел на улице Гетманской. Взрыв и пожар возник в квартире на 3-м этаже 9-ти этажного жилого дома.
Во время взрыва и пожара пострадал мужчина 1984 года рождения, которого госпитализировали в тяжелом состоянии. По предварительным данным, хозяином квартиры является депутат Новомосковского городского совета седьмого созыва Андрей Владимирович Александрович.
Во время пожара из квартиры на 4-м этаже эвакуировали семилетнего мальчика. Пожарные вывели его по лестничной клетке на свежий воздух.
Во время взрыва разрушилась стена с соседней квартирой, повреждена обшивка балкона в квартире на 4-м этаже.
Пожар был локализован в 06:15 и полностью ликвидирован в 06:30. Причины взрыва и произошедшего пожара устанавливается.
Ранее сообщалось, что возле офиса телеканала нашли взрывчатку. Также мы писали о том, что пожарному по ошибке перевели 8 миллионов долларов.
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