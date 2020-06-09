Рада директорів Міжнародного валютного фонду сьогодні розгляне питання щодо нової програми Stand-By для України. Цей пункт внесено до порядку денного засідань Фонду. Як відомо, раніше МВФ змінив довгострокову програму на 18-місячну. Її обсяг п'ять мільярдів доларів.

Нагадаю, основною попередньою умовою схвалення програми було прийняття закону про банки, а також закону про відкриття ринку землі. Про стан української економіки у мовах пандемії Генадій Вівденко.

Доходи державного бюджету у травні, в порівнянні з квітнем, впали на 31 мільярд гривень. Такі оперативні дані Держказначейства. У квітні бюджет вдалося підтримати - Національний банк перерахував увесь свій минулорічний прибуток у 17 мільярдів гривень - в Держказначейство одним траншем. Більш детальні дані стану травневих доходів можна буде отримати наприкінці червня - після остаточного підрахунку митних та податкових зборів.

Держнадходження впали внаслідок уведених карантинних заходів. Фінансисти повідомляють, що тенденція з доходами держави може погіршуватися надалі - попри послаблення карантинних заходів - криза квітня-травня суттєво позначиться на наступні місяці літа. В першу чергу, щодо наповнення українського бюджету.

Перша поставка нафти однієї з двох основних у світі американськоі марки WTI. Державна "Укртранснафта" повідомляє, що вже доправила через свій нафтопровід цей продукт до Кременчуцького нафтопереробного заводу. Через значне здешевшання енергоносіїв в наслідок пандемії - закупили більш, ніж 70 млн тон цієї якісної продукції. Нафту доставили танкером до Одеського морського порту. Експерти вважають це вдалою диверсифікацією. До Одеси наразі доставляється марки нафти п'яти іноземних виробників цієї сировини

Це є відлуння квітневих подій коли ми бачили від'ємні значення фьючерсів на нафту. Ці партії які надходять в Україну були придбані як раз в період цієї кризи. Власникам цих контрактів було вигідніше доплатити покупцям ніж виконувати самим це постачання 00 55 це гарний досвід і морське постачання це де гарна річ, яку треба розвивати.

Санітарні послаблення для ринків. Відсьогодні на прилавках можна не встановлювати захисні екрани між продавцями та споживачами. Реалізаторам можна знаходитися на відстані ближче, ніж три метри. Про це повідомив головний санітарний лікар - Віктор Ляшко. Утім, за його словами, більшість карантинних норм зберігаються. Обов'язкові маски, скринінг та дистанція між покупцями в 10 метрів.