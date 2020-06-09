Во вторник, 9 июня, в Украину прибыла очередная партия гуманитарной помощи от Китая с широким спектром медицинских изделий. Среди прочего, Украина получила более 50 тысяч тест-систем для диагностики коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Гуманитарный груз включает:

тест-системы для диагностики коронавируса (50016 единиц);

медицинские маски (50 тыс. единиц);

медицинские защитные очки (30 тыс. единиц);

бесконтактные термометры (1 тыс. единиц);

медицинские хирургические маски (200 тыс. единиц);

медицинские защитные костюмы (30 тыс. единиц);

одноразовые медицинские перчатки (50 тыс. единиц).

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