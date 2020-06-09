Украина получила помощь от Китая для борьбы c COVID-19 [ Редактировать ]
Фото: Китай и Украина / apk-inform.com
Во вторник, 9 июня, в Украину прибыла очередная партия гуманитарной помощи от Китая с широким спектром медицинских изделий. Среди прочего, Украина получила более 50 тысяч тест-систем для диагностики коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
Гуманитарный груз включает:
- тест-системы для диагностики коронавируса (50016 единиц);
- медицинские маски (50 тыс. единиц);
- медицинские защитные очки (30 тыс. единиц);
- бесконтактные термометры (1 тыс. единиц);
- медицинские хирургические маски (200 тыс. единиц);
- медицинские защитные костюмы (30 тыс. единиц);
- одноразовые медицинские перчатки (50 тыс. единиц).
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