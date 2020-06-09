Карантин по-европейски: сколько жителей ЕС "спасли" ограничения [ Редактировать ]
Введенные карантинные ограничения для противодействия распространения инфекции смогли сохранить здоровье и жизни более 3 миллионов европейцев.
Об этом сообщает BBC.
По их словам, исследования были проведены в 11 странах Европы: Австрии, Швейцарии, Бельгии, Франции, Германии, Италии, Испании, Норвегии Дании и Великобритании.
Утверждение о том, что все это закончится, можно смело отбрасывать. Мы только в начале пандемии.
Отмечается, что общее число погибших в этих странах составляет 130 тысяч человек.
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