Введенные карантинные ограничения для противодействия распространения инфекции смогли сохранить здоровье и жизни более 3 миллионов европейцев.

Об этом сообщает BBC.

По их словам, исследования были проведены в 11 странах Европы: Австрии, Швейцарии, Бельгии, Франции, Германии, Италии, Испании, Норвегии Дании и Великобритании.

Утверждение о том, что все это закончится, можно смело отбрасывать. Мы только в начале пандемии.

Отмечается, что общее число погибших в этих странах составляет 130 тысяч человек.

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