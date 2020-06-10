У Х'юстоні, штат Техас, поховали Джорджа Флойда, чия смерть спровокувала масові протести. Труну вулицями міста везла колісниця, уздовж дороги для прощання зібралися тисячі людей. На церемонії у церкві виступили відомий активіст за права темношкірих, кандидат у президенти США Джо Байден та кілька конгресменів.

Флойда поховали на кладовищі поряд із матір'ю. Х'юстон - його рідне місто, загинув чоловік у Міннеаполісі. 25 травня Флойда затримали поліцейські, патрульний Дерек Шовін наступив чоловікові на шию коліном, унаслідок чого той задихнувся. Після смерті афроамериканця мільйони людей у різних містах США, Європи та Азії вийшли на демонстрації проти расизму та насильства поліції.