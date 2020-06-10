В Бердянске людей на матрасе унесло в открытое море [ Редактировать ]
В Запорожской области в Бердянске случилось происшествие. Известно, что 23-летнего парня и трех детей в возрасте 10, 13 и 15 лет унесло на резиновом матрасе в открытое море. Событие произошло в понедельник, 8 июня, в районе пляжа "Малибу".
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
"8 июня в 12:00 в Службу спасения "101" поступило сообщение о происшествии на воде, которое произошло на побережье Азовского моря в районе пляжа "Малибу". На расстоянии примерно 700 метров от берега спасатели КП Бердянского городского Совета "Спасательно-водолазной службы" спасли 23-летнего мужчину и трех детей в возрасте 10, 13 и 15 лет. Все спасенные являются жителями Бердянска. Во время купания на резиновом матрасе их отнесло в открытое море", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в медицинской помощи спасенные не нуждались.
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