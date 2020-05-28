В Польше в озере нашли тела двух украинцев [ Редактировать ]
В Польше на дне Нововарпинского озера нашли тела двух украинских заробитчан, которые ранее пропали без вести. Об этом сообщает польское издание 24Kurier.
Уточняется, что двое мужчин в возрасте 36 и 31 лет 18 мая поплыли в магазин на лодке через озеро и исчезли на обратном пути.
"Мы получили сообщение об исчезновении 18 мая. В то время было известно только, что мужчины отправились за покупками в магазин. Не было уверенности, попали они тогда в лодку или нет. Сейчас точно неизвестно, что произошло, потому что расследование все еще продолжается.
На озере была прокуратура, она охраняла тела. Вероятно, мужчины сели в лодку после покупок, но они не справились с лодкой и утонули", - говорится в сообщении полиции.
При этом отмечается, что ранее в озере нашли затопленную лодку.
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