Знову обвал будинку. І знову Одеса! Там втрете за місяць рухнула багатоповерхівка. Це сталося цієї ночі в історичному центрі. Завалилася частина житлового царського будинку на 10 квартир. Що стало причиною? Що з людьми, які в одну мить втратили житло? І коли нарешті припиниться одеський "будинкопад"?

Одеса, третя година ночі. У чотириповерховому будинку обвалюється стіна. Майже сорок людей залишаються без даху на головою.

Вадим Шулюк, начальник ГУ ДСНС в Одеській області:

Дана будівля - пам'ятник архітектури дев'ятсот дванадцятого року забудови, тут було у нас десять квартир, проживало 35 осіб. Одна особа - чоловік 1959 року народження отримав рвану рану ноги.

Під час обвалу чоловік просто не встиг зорієнтуватися та впав з третього поверху, - кажуть рідні. Зараз він у лікарні.

Людмила Фараджева, родичка постраждалого чоловіка:

Ночью дом дрожит, мы вылетам все из комнаты, кто куда. Отец выходит, дед выходит из комнаты, из-за столба пыли не понимает вообще, что пола уже нет - и проваливается сюда, вот в эту вот гору.

Міські чиновники нічний обвал пояснили самодіяльністю деяких мешканців. Мовляв, в одному з приміщень самі зробили реконструкцію. Та версія самих мешканці інша - аварія сталася через масштабну забудову старої Одеси. Про критичний стан будівлі комунальників попереджали неодноразово.

Сергій, мешканець сусіднього будинку:

Здесь, я не знаю, сколько еще должно разрушиться в Одессе домов, чтобы нашей городской власти дошло, что нельзя возле таких домиков высотки строить. Это просто идиотизм, дибилизм - я не знаю, как это комментировать!

Буквально у кількох метрах від зруйнованого будинку - бомбосховище. І саме територію з ним мерія вже кілька років мріє віддати під забудову. Колись ділянку викупила приватна компанія: замість дитячого майданчика планували звести висотку. За іронією долі, це питання саме сьогодні мали розглядати на сесії міськради.

Олексій Єремиця, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

Считаю, как депутат городского совета, как гражданин, что на этом месте строить просто по определению нельзя. Мало того, что весь этот участок земли, начиная от Французского бульвара и Белинского напротив Муз-комедии - он просто весь застроен, спуск Азарова - тоже весь застроен. Я все-таки надеюсь, что то горе, та беда, которая произошла по соседству, все-таки даст понять и мэру, и депутатам, что за этот вопрос голосовать нельзя: его нужно просто снимать с повестки дня.

Врешті, питання з порядку денного зняли. А в опозиції запропонували перевірити законність останніх земельних рішень Одеської міськради. Адже наслідки - надто небезпечні для одеситів. Сьогоднішній обвал будинку став п'ятим за останні два місяці.