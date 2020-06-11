Вбивство Сергія Старицького: екс-міністра закордонних справ Леоніда Кожару знову взяли під варту [ Редактировать ]
Екс-міністра закордонних справ Леоніда Кожару знову взяли під варту. Після того як суд скасував зниження йому застави із 14 до 2 мільйонів гривень.
Нагадаю, колишнього очільника МЗС підозрюють у вбивстві Сергія Старицького. За версією слідства Кожара імовірно через сварку - вистрілив у бізнесмена із пістолета, коли той гостював у нього вдома.
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