Екс-міністра закордонних справ Леоніда Кожару знову взяли під варту. Після того як суд скасував зниження йому застави із 14 до 2 мільйонів гривень.

Нагадаю, колишнього очільника МЗС підозрюють у вбивстві Сергія Старицького. За версією слідства Кожара імовірно через сварку - вистрілив у бізнесмена із пістолета, коли той гостював у нього вдома.