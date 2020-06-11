В четверг, 11 июня, президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности посла Украины во Франции Олега Шамшура. На его место Зеленский назначил Вадима Омельченко. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

При этом в указе №218/2020 говорится, что Шампура также был уволен с должности постоянного представителя Украины при ЮНЕСКО.

"Назначить Омельченко Вадима Владимировича Чрезвычайным и Полномочным послом Украины во Французской Республике", - говорится в указе №219/2020.

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Вадим Омельченко с 2006 года является президентом Киевского института проблем управления имени Горшенина. Он дважды был советником спикеров Верховной Рады Украины, руководил группой советников вице-премьер-министра Украины по экономическим реформам, а также занимал должность консультанта парламентского комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

В 2014 году Олег Шамшур был назначен послом во Франции президентом Петром Порошенко.

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