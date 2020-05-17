Французское правительство рассчитывает начать туристический сезон уже с 21 июня, открыв "максимальное количество" туристических мест. Об этом заявил госсекретарь при министерстве иностранных дел Жан-Батист Лемуан в интервью воскресной газете JDD.

21 июня — начало лета, и, я надеюсь, к этой дате, а возможно даже раньше, если санитарные условия это позволят, максимальное количество [туристических] мест будет доступно, чтобы отпускной сезон мог бы по-настоящему начаться

Также министр отметил, что французам стоит планировать свой отпуск внутри страны, а что касается более детального плана - он будет представлен к 25 мая.

Одновременно правительство призывает сограждан к ответственности, чтобы не получилось ситуации, когда миллионы французов одновременно отправились бы на море.

Французы ответственно выдержали два месяца карантина. Я им доверяю.

Ранее в четверг, премьер-министр Франции Эдуар Филипп уже представил план поддержки туристической отрасли, который обойдется государству в 18 млрд евро. Глава правительства заявил, что французы смогут отправиться в отпуск этим летом внутри страны, если не будет ухудшения эпидемиологической ситуации. Если ситуация изменится, правительство обещает компенсировать аннулированные бронирования.

Напомним, с начала пандемии во Франции коронавирусом инфицировалось 141 356 человек, из них 27 425 больных умерли и еще 59 605 человек выздоровели.

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