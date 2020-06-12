На выходных практически по всей стране пройдут дожди. Возможны ливни, шквалы и даже смерчи. А уже в воскресенье стоит ждать понижения температуры. Такой прогноз дала синоптики Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Осадки с западных областей в субботу начнут распространяться по всей территории, а в воскресенье охватят уже всю страну. Не зацепит грозами разве что Восток страны.

Учитывая значительные контрасты - перед северным фронтом +30+36 градусов, а за фронтом +20+25 градусов - в зонах дождей будут греметь грозы, могут локально мгновенно возникать сильные ливни, шквалы, град и даже есть вероятность смерчей.

13 июня, жара будет еще держаться. В большинстве областей +30+35, на Западе от +25 до +29 градусов.

14 июня температура снизится до +23+29 градусов, но на Востоке все еще жарко - от +28 до +33.

Ранее сообщалось, что во Львовской области выпал град.