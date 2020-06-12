Ливни и смерчи: погода на выходных шокирует украинцев [ Редактировать ]
На выходных практически по всей стране пройдут дожди. Возможны ливни, шквалы и даже смерчи. А уже в воскресенье стоит ждать понижения температуры. Такой прогноз дала синоптики Наталка Диденко на своей странице в Facebook.
Осадки с западных областей в субботу начнут распространяться по всей территории, а в воскресенье охватят уже всю страну. Не зацепит грозами разве что Восток страны.
Учитывая значительные контрасты - перед северным фронтом +30+36 градусов, а за фронтом +20+25 градусов - в зонах дождей будут греметь грозы, могут локально мгновенно возникать сильные ливни, шквалы, град и даже есть вероятность смерчей.
13 июня, жара будет еще держаться. В большинстве областей +30+35, на Западе от +25 до +29 градусов.
14 июня температура снизится до +23+29 градусов, но на Востоке все еще жарко - от +28 до +33.
Ранее сообщалось, что во Львовской области выпал град.
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