Во Франции 14 часов тушили пожар на атомной субмарине [ Редактировать ]
Пожар на атомной подводной лодке "Жемчуг" (Perle) на базе ВМС Франции в Тулоне потушили, на это понадобилось 14 часов. Об этом сообщила в Twitter министр вооруженных сил Флоранс Парли.
"Пожар на подводной лодке "Жемчуг" был потушен в 00:50 (1:50 по киевскому времени) после более чем 14-часового боя с огнем, в котором приняли участие сотня пожарных, а также более 150 человек, которые им помогали", - написала Парли.
Пожар на атомной подводной лодке, которая с января стоит на плановом ремонте в сухом доке, вспыхнул в пятницу, 12 июня. По данным морской префектура зоны Средиземноморья, огонь возник в носовой части. Боеприпасов и ядерного топлива на борту не было, поскольку субмарина была на техобслуживании.
Экипаж эвакуировали, никто не пострадал. Власти заявляют, что опасности для людей и города пожар не представляет.
Атомная подводная лодка "Жемчуг" (Perle) класса "Рубин" впервые вышла в море в 1993 году. У Франции есть шесть субмарин такого типа, в 2021 году их должны заменить судами нового поколения класса "Барракуда".
Ранее сообщалось, что новейшую российскую атомную субмарину назвали в честь киевского князя.
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