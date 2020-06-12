Новейшую российскую атомную субмарину назвали в честь киевского князя [ Редактировать ]
Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" вошел в боевой состав Военно-морского флота России. Об этом сообщает пресс-служба российского Министерства обороны.
В мае атомная субмарина проекта "Борей-А" "Князь Владимир" (955А) выходила в Белое море на контрольные испытания перед включением в состав ВМФ. В октябре 2019 года подлодка в рамках испытаний впервые провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на полуострове Камчатка.
Субмарина "Князь Владимир" была заложена на Севмаше 30 июля 2012 года и является головным кораблём усовершенствованного проекта 955А - атомных подводных лодок 4-го поколения. Согласно Военно-морской доктрине РФ, в перспективе подводные лодки этого проекта будут составлять основу морских стратегических ядерных сил России.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Военно-морского флота.
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