Хороші дороги мають бути і на Подільському мостовому переході. Здати автошлях планують уже до кінця року. Спочатку маршрут будівельної техніки пролягав Трухановим островом. Але потім забудовник передумав, та погнав ваговози дорогою "Русанівських Садів". А прокладено її коштом місцевих жителів - і це спровокувало справжній будівельний конфлікт.

Сотні жителів району вкотре вийшли на акцію проти такого свавілля будівельників. Адже через рух великогабаритного транспорту - центральна дорога руйнується. А от ремонтувати її нікому. На місце подій прибули і спецпризначенці. Та стали вони не на бік місцевих. А навпаки - захищали вантажівки від людей.

Ребята, что же вы делаете? Ребята!

Таким силовим розгоном розпочався день для жителів "Русанівських Садів". Зранку місцеві вийшли на центральну дорогу, щоб не допустити проїзду вантажівок, які цілодобово підвозять будматеріали для Подільсько-Воскресенського мосту.

- Посмотрите, он стоит на проезжей части!

- Нет, не стоит! Вот, так! Не мешает!

Забудовник не забарився - і викликав спец призначенців - ті відтіснили до узбіччя місцевих жителів, серед яких чимало жінок і людей поважного віку.

Вадим Тищенко, голова ГО "Русанівські Сади":

Противостояние тут было! Настоящее! Человек сто тут толкалось на дороге. А смотрите, к чему привело - коллапс транспортный произошел! В очередной раз через нашу территорию хочет проехать спецтехника, нарушая температурный режим. Нарушая, что у них нет этой дороги в плане подъездных путей к строительству моста.

Жителі столичного району "Русанівські Сади" вже вкотре вийшли захистити своє майно і прилеглу вулицю.

Вадим Тищенко, голова ГО "Русанівські Сади":

Если мы партнеры - в этом случае и транспорт пойдет через нашу дорогу, - чтобы она систематически поддерживалась в нормальном состоянии. Чтобы по окончанию строительства - ее отремонтировали. Это на договорных основах должно быть.

Ця центральна дорога району прокладена коштом садівників. Тепер забудовник транзитом використовує її для руху ваговозів, які навіть розминутися на шляху не можуть. А от ремонтувати полотно ніхто не поспішає. Для контролю, місцеві навіть КПП облаштували. Та напередодні його - знесли.

Людмила Антонівна, жителька "Русанівських Садів":

Приехали, срезали нам шлагбаум, который мы поставили за свои деньги! Нам просто очень обидно, что с нами никто не считается. Понимаете, тут людей много! Вы посмотрите, сколько людей собралось на защиту своих участков, своей дороги, которую построили. Мы же все это оплачиваем. Все это не с неба нам падает!

Наталія Доценко, жителька "Русанівських Садів":

Проїздна частина дуже вузька. І навіть два легкових автомобіля - вони не можуть тут розминутися. А коли тут пересувається великий транспорт - повірте мені, що бетоновози і оці великогабаритні машини - це не найбільший транспорт. Тому що сюди завозяться і бурові машини, установки і оця велика-велика арматура.

Будівництво нового мосту - впритул до житлових будинків. І миритися з таким сусідством люди теж не готові. А збитки, кажуть, їм компенсувати ніхто не хоче!

Едан, житель "Русанівських Садів":

Нарушили процедуру, не согласовав всю эту ситуацию, которая происходит на сегодняшний день. Также ключ проблемы в том, что жителям, вдоль полотна, где ведется строительство - не выплатили компенсации. Люди по ночам не могут спать - почти круглосуточное строительство. Мой дом находится в 50 метрах от места бурения. У меня двое детей. Дети не спят, супруга не спит, я не сплю.

Свій безстроковий протест громада розпочала торік. Проте, налагодити діалог з відповідальними за будівництво не можуть і досі. Кажуть: готові цілодобово чергувати на проїжджій частині, доки чиновники їх не почують.