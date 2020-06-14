Программой пилотируемых полетов на Луну будет заниматься женщина.

Об этом сообщил глава NASA Джим Брайденстан.

По информации, ранее Кэти Людерс руководила отправкой грузов к МКС. Глава Аэрокосмического агентства США добавил, что женщина является подходящим человеком для подобной работы.

Известно, что NASA высадит первых людей на Луну в 2024 году.

Читайте еще, астронавты NASA готовятся к выходу в открытый космос. Ученые совершат несколько выходов за борт МКС.