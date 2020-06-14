Высадка на Луну: в NASA сделали неожиданное заявление [ Редактировать ]
Программой пилотируемых полетов на Луну будет заниматься женщина.
Об этом сообщил глава NASA Джим Брайденстан.
По информации, ранее Кэти Людерс руководила отправкой грузов к МКС. Глава Аэрокосмического агентства США добавил, что женщина является подходящим человеком для подобной работы.
Известно, что NASA высадит первых людей на Луну в 2024 году.
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