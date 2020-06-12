Астронавты NASA готовятся к выходу в открытый космос [ Редактировать ]
Американские астронавты Крис Кэссиди и Боб Бенкен готовятся к предстоящему выходу в открытый космос с борта Международной космической станции для продолжения работ по модернизации ее энергетической системы. Об этом сообщило космическое агентство NASA в Twitter.
Отмечается, что астронавты выйдут за борт МКС дважды - 26 июня и 1 июля, чтобы заменить энергосистемы после работы по замене аккумулятора, которая началась в прошлом году и продолжалась в январе нынешнего года.
Специалисты собираются заменить очередную группу устаревших никель-водородных аккумуляторов, которые накапливают и распределяют энергию, собранную от солнечных батарей, на новые более мощные литий-ионные.
Нынешний командир МКС Кэссиди и бортинженер Бенкен, прибывший на станцию в конце мая на новом американском пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX, уже провели подгонку скафандров.
Работы будут проводиться на опорном сегменте S6 фермы МКС, к которой крепятся солнечные панели. В целом обновление системы энергоснабжения станции началось еще в три года назад.
Новые аккумуляторы были доставлены на МКС в мае 2020 года японским грузовым кораблем HTV.
Напомним, Crew Dragon, сконструированный компанией SpaceX Илона Маска, стартовал 30 мая в 22:22 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал во Флориде с помощью ракеты-носителя Falcon 9.
Корабль успешно состыковался с МКС 31 мая в 17:19.
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