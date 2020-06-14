В Киеве выросло количество инфицированных коронавирусом [ Редактировать ]
За сутки в Киеве зафиксированы 66 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, за период эпидемии в столице от болезни скончались 88 пациентов.
Всего за период пандемии от коронавируса в столице умерли 88 человек. На сегодня в Киеве уже 3904 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Отмечается, что среди заболевших:
- 37 женщин, возрастом от 24 до 80 лет;
- 25 мужчин в возрасте от 18 до 62 лет;
- 10 детей – от 4 до 11 лет.
Кроме того, лидируют в заболеваемости среди столичных районов: Оболонский (12 человек), Соломенский (11 больных), Голосеевский и Деснянский (8 пациентов).
Ранее мы писали, что коронавирусом в столице заболели втрое больше людей, чем выздоровели. В столице подтверждены 72 случая инфекции.
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