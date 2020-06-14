За сутки в Киеве зафиксированы 66 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, за период эпидемии в столице от болезни скончались 88 пациентов.

Всего за период пандемии от коронавируса в столице умерли 88 человек. На сегодня в Киеве уже 3904 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Отмечается, что среди заболевших:

37 женщин, возрастом от 24 до 80 лет;

25 мужчин в возрасте от 18 до 62 лет;

10 детей – от 4 до 11 лет.

Кроме того, лидируют в заболеваемости среди столичных районов: Оболонский (12 человек), Соломенский (11 больных), Голосеевский и Деснянский (8 пациентов).

Ранее мы писали, что коронавирусом в столице заболели втрое больше людей, чем выздоровели. В столице подтверждены 72 случая инфекции.