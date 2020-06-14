Коронавирус приостановил "пожирание" Украины [ Редактировать ]
В Украине зафиксированы 648 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает СНБО.
По информации, за сутки 106 человек победили болезнь, еще 9 человек погибли.
Отмечается, что больше всего новых инфицированных наблюдается в Львовской области (139 больных), Закарпатской (49 случаев) и в городе Киеве (66 новых инфицированных). Кроме того, в Луганской и Полтавской областях не выявлено ни единого случая заболевания за 24 часа.
Известно, что общее количество заболевших COVID-19 составляет 31 154 человека, из них 14 082 смогли вылечиться от болезни.
Ранее мы писали о том, что в Украине установился антирекорд по количеству случаев коронавирусной инфекции.
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