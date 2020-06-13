Количество жителей столицы Украины, у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилась на 72 человека. Двое больных умерли. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

COVID-19 был выявлен у:

34 женщин в возрасте от 22 до 83 лет;

30 мужчин в возрасте от 19 до 75 лет;

7 девочек от 2 до 17 лет и мальчика, которому 10 лет.

Среди новых инфицированных - два медицинских работника. Наибольшее число случаев заболевания выявлено в Оболонском (16), Днепровском (9) и Голосеевском (8) районах. В больницы столицы госпитализировали 21 пациента. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков. Выздоровели за минувшие сутки 32 человека.

На сегодня в Киеве уже 3838 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1164 человек.

Ранее сообщалось, какая группа крови наименее уязвима к коронавирусу.