Зеленский почтил память погибших над Луганском воинов [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших украинский воинов в сбитом сепаратистами в Луганске украинского транспортного самолета Ил-76.
О этом сообщает пресс-служба Зеленского.
По информации, президент Украины опубликовал пост, в котором вспомнил украинских защитников.
Светлая память воинам, которые погибли в сбитом самолете Ил-76, и всем защитникам Украины, которые в этот день отдали свои жизни за нашу независимость. Не имеем права забыть. Герои не умирают!
Ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский назначил нового командующего ВМС Украины. Им стал контр-адмирал.
по теме
Зеленский назвал условия отставки Авакова
Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление
Авиакатастрофа МАУ: в Иране задержали 6 фигурантов по делу
Троих из них выпустили под залог, а еще трое сейчас находятся под стражей
Зеленский хочет легализовать частные армии
Владимир Зеленский выступает за подготовку законопроекта о частных военных компаниях в Украине