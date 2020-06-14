Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших украинский воинов в сбитом сепаратистами в Луганске украинского транспортного самолета Ил-76.

О этом сообщает пресс-служба Зеленского.

По информации, президент Украины опубликовал пост, в котором вспомнил украинских защитников.

Светлая память воинам, которые погибли в сбитом самолете Ил-76, и всем защитникам Украины, которые в этот день отдали свои жизни за нашу независимость. Не имеем права забыть. Герои не умирают!