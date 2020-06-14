В Австралии добровольцами-копателями были найдены ископаемые останки редкого беззубого динозавр - элафрозавра, который бродил по стране 110 миллионов лет назад. Об этом сообщает ВВС.

Исследователи полагают, что найденные останки принадлежат именно элафрозавру. Известно, что жившие около 110 миллионов лет назад ящеры поначалу имели зубы, однако потом их заменил клюв.

фото: dinooftheweek

Отмечается, что это первая найденная кость данного вида динозавров. По словам доктор Стивеа Поропата, средняя длина элафрозавров была около двух метров, однако, судя по окаменелостям, найденным ранее в Танзании, Китае и Аргентине, элафрозавры могли достигать шести метров в длину.

фото: news

Элафрозавр, чье имя означает "ящерица со светлыми ногами", был связан с тиранозавром, рексом и велоцираптором.

Окаменелость пятисантиметровых (двухдюймовых) позвонков была обнаружена во время раскопок у мыса Отвей в Виктории.

Это первая кость элафрозавра в Австралии.

Окаменелость была обнаружена добровольцем Джессикой Паркер, которая принимала участие в ежегодном раскопке, проводимом Мельбурнским музеем.

В то время считалось, что это летающая рептилия, называемая птерозавром. Но когда палеонтологи из Университета Суинберн в Мельбурне продолжили изучение окаменелости, они поняли, что это динозавр деликатной постройки

Исследователи полагают, что найденные останки принадлежат именно элафрозавру.

Напомним, ранее в Австралии нашли кошку-"путешественницу"

Читайте также, ученые заявили, что сердце некоторых шимпанзе с возрастом каменеет.