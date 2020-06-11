С возрастом в сердце шимпанзе может формироваться минерализированная ткань, которую также называют"сердечной костью". Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports, передает "Соцпортал".

"Обнаружение новой кости - сегодня большая редкость, особенно для шимпанзе, анатомия которых так близка к человеческой", - объясняет одна из авторов работы, Кэтрин Рутланд из Ноттингемского университета.

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Примечательно, что "сердечная кость" - а иногда и пара таких минерализованных образований - известна у некоторых других видов, включая коров, выдр и верблюдов. Но даже у них она не является "обязательной" частью скелета и может формироваться лишь у некоторых взрослых животных. Считается, что os cordis выполняет механическую функцию, поддерживая сокращения сердца и повышая выносливость, хотя в точности это остается невыясненным.

Уплотненные и твердые участки хряща имеются и в сердце человека, но появление полноценной "сердечной косточки" всегда связано с различными патологиями.

Отмечается, что сердце шимпанзе похоже на наше, и с возрастом они также весьма подвержены болезням сердечно-сосудистой системы. Поэтому появление у них в сердце минерализированных участков ученые тоже связывают с болезнью.

Ученые считают, что формирование "сердечной кости" у этих животных связано с болезнями сердца, однако в чем именно состоит эта связь, сказать пока не могут. Окостенение может быть частью патологических процессов, ведущих в итоге к гибели, но может оказаться и механизмом защиты, который поддерживает ослабевающие ткани сердца.

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