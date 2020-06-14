На востоке страны, где произошло землетрясение, рухнула наблюдательная башня жандармерии. По меньшей мере три человека получили ранения в результате землетрясения магнитудой 5,7 в провинции Бингёль на востоке Турции. Об этом сообщил глава МВД республики Сулейман Сойлу, передает"УНИАН" со ссылкой на РИА Новости.

Глава МВД республики Сулейман Сойлу заявил, что землетрясение магнитудой 5,7 снесло наблюдательную башня жандармерии, работники которые на ней в то время находились получили травмы.

По данным, которые мы получили от администрации губернатора провинции Бингёль, землетрясение магнитудой 5,7 произошло в районе Карлыова. Рухнула наблюдательная башня жандармерии, один ее сотрудник находится под обломками, двое получили лёгкие ранения

Также, Сулейман Сойлу добавил, что поиск пострадавших еще продолжается.

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