Во вторник утром, 9 июня, у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксировали в 04:56 по времени UTC (07:56 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 209 километрах к юго-западу от города Амбон на одноименном острове. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информация о цунами, возможных жертвах и разрушениях не поступала.

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