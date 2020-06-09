У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение [ Редактировать ]
Во вторник утром, 9 июня, у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки зафиксировали в 04:56 по времени UTC (07:56 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 209 километрах к юго-западу от города Амбон на одноименном острове. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация о цунами, возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Ранее сообщалось, что в Средиземном море зафиксировали мощное землетрясение. Также мы писали о том, что аномальная погода убила урожай фруктов в Украине.
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