Град на Киевщине "убил" весь урожай (видео) [ Редактировать ]
Киевскую область щедро "засыпало" июльским градом, причем - не маленького размера. Синоптики прогнозировали на выходные дожди, но не град, но природа распорядилась иначе. Пользователи соц сетей делились в интернете фото и видео сюрпризом от природы.
Люди очень переживают через "убитый" градом урожай.
фото: facebook
Напомним, ранее градом засыпало Львов.
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