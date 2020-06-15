КНДР пригрозила Южной Корее войной из-за пропагандистких листовок против Пхеньяна. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap.

Безжалостные ответные действия будут продолжаться. Наша непобедимая революционная мощная армия отомстит за наш народ, который стал злее, чем когда-либо.

В последние недели Северная Корея почти ежедневно критиковала Южную Корею, осуждая отправку листовок в коммунистическое государство как враждебный акт, который нарушает ряд мирных соглашений.

Северная Корея заявила 8 июня, что разрывает все межкорейские "горячие линии" с Южной Кореей. Власти КНДР считают, что Южная Корея довела их отношения до "крайней точки", а переговоры между странами вызывают "лишь разочарование".

Ранее мы писали о том, что КНДР обрывает связи с южным соседом.