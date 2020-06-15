Северная Корея пригрозила началом войны [ Редактировать ]
КНДР пригрозила Южной Корее войной из-за пропагандистких листовок против Пхеньяна. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap.
Безжалостные ответные действия будут продолжаться. Наша непобедимая революционная мощная армия отомстит за наш народ, который стал злее, чем когда-либо.
В последние недели Северная Корея почти ежедневно критиковала Южную Корею, осуждая отправку листовок в коммунистическое государство как враждебный акт, который нарушает ряд мирных соглашений.
Северная Корея заявила 8 июня, что разрывает все межкорейские "горячие линии" с Южной Кореей. Власти КНДР считают, что Южная Корея довела их отношения до "крайней точки", а переговоры между странами вызывают "лишь разочарование".
Ранее мы писали о том, что КНДР обрывает связи с южным соседом.
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