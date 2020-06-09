США хочуть обговорити ядерне роззброєння із Росією та Китаєм

Перемовини між Росією та США щодо ядерної зброї відбудуться цього місяця. На зустріч запросили ще й Китай. Про це у "Твіттері" заявив спецпредставник американського президента з контролю над озброєннями Маршалл Біллінгслі. Втім, ані офіційний Пекін, ані Кремль поки що згоди не давали