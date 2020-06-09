КНДР обриває зв'язки із південним сусідом [ Редактировать ]
КНДР обриває зв'язок із сусідньою Південною Кореєю. Відсьогодні закриють "гарячу лінію" Сеула та Пхеньяна. А також припинять усі міжкорейські військові та політичні зв'язки. Про це повідомляє Франс Прес.
Відповідне рішення ухвалила сестра північнокорейського лідера - Кім Е Чжон. Такий указ пояснюють тим, що буцімто з території Південної Кореї до КНДР систематично прилітають повітряні кулі з антиурядовими листами.
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