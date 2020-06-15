Українці розслабились та відучили "скасування" карантину - Максим Степанов [ Редактировать ]
Щодо статистики зараження COVID-19. В Україні вона майже незмінна. Попередньої доби медики діагностували 656 нових інфікувань. 171 пацієнт одужав. 12 випадків - летальних. Загалом, від початку епідемії в країні занедужало майже 32 тисячі осіб. З них 900 померли.
Понад 14 тисяч людей побороли хворобу. В уряді вкотре наголосили на необхідності дотримуватися санітарних вимог. І нагадали про штрафи. За час карантину поліція склала понад 12 з половиною тисяч адмінпротоколів.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Просто варто подивитися на вулицю, подивитися на численне відео, які є в інтернеті, що в нас відбувається в тому числі в клубах, що в нас відбувається в інших місцях. Тобто люди відчули повне таке скасування карантину. Хочу наголосити, в нас зростає кількість госпіталізованих осіб та зростає кількість людей, в яких є пневмонія. Все це - прямий наслідок скасування карантину. Для тих, які переплутали просто пом'якшення карантину із скасуванням. І все це відбувається в голові у наших громадян.
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