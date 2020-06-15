Щодо статистики зараження COVID-19. В Україні вона майже незмінна. Попередньої доби медики діагностували 656 нових інфікувань. 171 пацієнт одужав. 12 випадків - летальних. Загалом, від початку епідемії в країні занедужало майже 32 тисячі осіб. З них 900 померли.

Понад 14 тисяч людей побороли хворобу. В уряді вкотре наголосили на необхідності дотримуватися санітарних вимог. І нагадали про штрафи. За час карантину поліція склала понад 12 з половиною тисяч адмінпротоколів.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: