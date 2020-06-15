Евровидение-2021: когда пройдет песенный конкурс [ Редактировать ]
Стали известны даты проведения конкурса "Евровидение" в 2021 году.
Об этом сообщает пресс-служба конкурса.
По информации, новыми датами проведения песенного конкурса назвали 18, 20 и 22 мая 2021 года.
Известно, что в этом году организаторы конкурса ограничились онлайн-концертом в связи с пандемией коронавируса и невозможностью проведения "очного" состязания.
We’re excited to announce the dates for the #Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam 🇳🇱 . 📆 18 May - First Semi-Final 📆 20 May - Second Semi-Final 📆 22 May - Grand Final . 👆 Tap the link in our bio to find out more! . #ESC2021 | #OpenUp
Публикация от Eurovision Song Contest (@eurovision)
Ранее мы писали, что Евровидение-2021 состоится в Роттердаме. Стало известно, что организаторы решили не менять текущее место провидения конкурса, а также самих конкурсантов.
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