Стали известны даты проведения конкурса "Евровидение" в 2021 году.

Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

По информации, новыми датами проведения песенного конкурса назвали 18, 20 и 22 мая 2021 года.

Известно, что в этом году организаторы конкурса ограничились онлайн-концертом в связи с пандемией коронавируса и невозможностью проведения "очного" состязания.

Ранее мы писали, что Евровидение-2021 состоится в Роттердаме. Стало известно, что организаторы решили не менять текущее место провидения конкурса, а также самих конкурсантов.