МОЗ закликало дотримуватись санітарних вимог [ Редактировать ]
За останню добу в Україні понад 650 нових інфікувань коронавірусом. 171 пацієнт одужав. 12 випадків летальних. Загалом, від початку епідемії в країні COVID-19 діагностували у майже 32 тисяч людей. З них 900 померли.
Понад 14 тисяч вилікувалися. Найвищі показники захворюваності - в Києві, Чернівецькій, Львівській та Рівненській областях. В уряді вкотре закликали дотримуватися санітарних вимог.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Хочу наголосити, в нас зростає кількість госпіталізованих осіб та зростає кількість людей, в яких є пневмонія. Все це - прямий наслідок скасування карантину. Для тих, які переплутали просто пом'якшення карантину із скасуванням. І все це відбувається в голові у наших громадян.
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