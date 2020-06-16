США возобновляют смертную казнь: 4 преступникам вынесли приговор [ Редактировать ]
В Соединенных Штатах Америки впервые с 2003 года возобновят смертную казнь. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции США.
Генеральный прокурор США Уильям Барр уже распорядился привести к высшей мере наказания четырех человек.
Отмечается, что четверо преступников были приговорены к смертной казни за убийство детей. Кроме того, двое из них были обвинены за изнасилование несовершеннолетних. Казни запланированы на 13, 15 и 17 июля, а также 28 августа текущего года.
По словам генерального прокурора, все преступники прошли судебное разбирательство в соответствии Конституции и законам США.
"Четыре убийцы, даты казни которых были установлены сегодня, прошли через полный судебное разбирательство согласно нашей Конституции и законов. Мы обязаны жертвам этих чудовищных преступлений и их семьям привести в исполнение приговор, вынесенный нашей системой правосудия", - заявил Барр.
К слову, в последний раз высшая мера наказания в США проводилась в 2003 году. С того времени действовал неофициальный мораторий из-за того, что не были согласованы правила применения смертельных инъекций.
Ранее мы писали, что в Китае могут казнить за намеренное сокрытие симптомов смертельного коронавируса или искажение информации о состоянии больного.
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