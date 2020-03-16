Суд в Японии приговорил к смертной казни 30-летнего Сатоси Уематсу, обвиняемого в убийстве 19 жителей интерната для людей с инвалидностью в городе Сагамихара. Об этом сообщает Kyodo News.

Преступление произошло в ночь на 26 июля 2016 года. Под покровом ночи Сатоси Уематсу через окно проник в пансионат для инвалидов и начал ножами убивать его постояльцев. Его жертвами стали 19 человек и еще 26 были ранены.

Ловить убийцу не пришлось - он сам пришел в полицию и сдался. Как оказалось, Сатоси Уематса раньше работал в этом интернате для инвалидов, но по какой-то причине был уволен. После этого он начал предлагать ввести эвтаназию для людей с ограниченными возможностями. Мужчина даже предупреждал власти, что сам может лишать таких людей. Из-за этого его поместили в психиатрическую клинику, но через две недели выпустили.

На суде Сатоси Уематса утверждал, что людям с инвалидностью незачем жить. И пообещал, что не будет обжаловать приговор, каким бы суровым он ни был.

Прокуратура просила приговорить убийцу к смертной казни. Адвокаты настаивали на том, что Сатоси Уематса не осознавал свои действия, поскольку приобрел психическое расстройство из-за длительного приема марихуаны.

Убийство в интернате для инвалидов в Сагамихаре стало одним из самых массовых в истории послевоенной Японии. Больше (33 человека) погибли только при поджоге студии Kyoto Animation в июле 2019 года.