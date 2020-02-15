Коронавирус в Китае: власти вводят смертную казнь за сокрытие симптомов [ Редактировать ]
В субботу, 15 февраля, стало известно, что Китае могут казнить за намеренное сокрытие симптомов смертельного коронавируса или искажение информации о состоянии больного. Об этом говорится в опубликованном заявлении китайского суда, передает DW.
Сообщается, что утаивание истории своих путешествий тоже может считаться уголовным преступлением. Человек, который стал источником инфекции и привел к распространению вируса, будет обвинен в создании угрозы общественной безопасности.
Он может быть приговорен к 10-летнему либо пожизненному тюремному заключению или к смертной казни.
Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
Кроме того, недавно ВОЗ отказалась признать начало пандемии смертельного коронавируса.
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