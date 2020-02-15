В субботу, 15 февраля, стало известно, что Китае могут казнить за намеренное сокрытие симптомов смертельного коронавируса или искажение информации о состоянии больного. Об этом говорится в опубликованном заявлении китайского суда, передает DW.

Сообщается, что утаивание истории своих путешествий тоже может считаться уголовным преступлением. Человек, который стал источником инфекции и привел к распространению вируса, будет обвинен в создании угрозы общественной безопасности.

Он может быть приговорен к 10-летнему либо пожизненному тюремному заключению или к смертной казни.

Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.