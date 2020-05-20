Верховный суд Сингапура впервые вынес смертный приговор в режиме видеоконференции по Zoom. Об этом сообщает The Guardian.

К казни приговорили 37-летнего гражданина Малайзии за торговлю наркотиками. Следствие установило, что в 2011 году он распространял героин и координировал деятельность двух наркокурьеров.

В Сингапуре действует политика абсолютной нетерпимости к наркотикам. Это одна из четырех стран мира, где за преступления, связанные с "дурманом", наказывают смертью. В прошлом году в городе-государстве были казнены четыре человека, в 2018-м - 13.

На время карантина, который в Сингапуре объявили 1 апреля, многие судебные заседания отложили, но важные дела рассматривают дистанционно.

"Абсолютная окончательность приговора и тот факт, что во всем мире время от времени ошибочно приговаривают к смертной казни, вызывают серьезную обеспокоенность. Использование Сингапуром смертной казни по своей сути жестоко и бесчеловечно, а использование для этого дистанционных технологий, таких как Zoom, еще более жестоко", - прокомментировал приговор представитель Азиатского направления Human Rights Watch (HRW) Фил Робертсон.

Это уже второй случай, когда к казни приговорили дистанционно. Впервые смертный приговор через Zoom был вынесен в Нигерии.