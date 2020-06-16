Известный музыкант запустил собственную линейку косметики [ Редактировать ]
Фото: Google Sites
Рэпер Канье Уэст вывел на рынок собственный косметический бренд.
Об этом пишет Hyperbeast.
По информации, музыкант назвал свой бренд "Yeezy" и под ним будут выпускать товары для макияжа и лица.
Отмечается, что Канье Уэст планирует выпускать: маски для лица, увлажняющие средства, гели для ванн, масло для тела, средства по уходу за волосами, а также различную парфюмерию.
Ранее мы писали, что канадского рэпера застрелили во время прогулки. Люди, которые шли рядом с ним госпитализированы.
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