Косметика опасна для здоровья - ученые [ Редактировать ]
Уже не первый год идут дискуссии о том, насколько вредна косметика и какое количество натуральных компонентов содержится в ней в действительности. Ученые провели исследования и рассказали о вреде косметических средств.
Представляющие Пенсильванский университет в США ученые отмечают, что нередко слова "натуральный", "био" или "эко", присутствующие на упаковке косметического средства, являются обычной уловкой. Такие компоненты часто несут больше вреда, чем пользы.
К примеру, крем без использования консервантов быстро придет в негодность, поэтому производителям нет смысла его использовать. В таком случае добавление химических веществ необходимость, и о полной натуральности не может быть и речи.
Дерматологи делятся, что обычно антивозрастной крем неэффективен, поскольку обычные растительные экстракты, содержащиеся в таких средствах, не способны побороть признаки старения полностью. Шампунь из исключительно натуральных ингредиентов тоже не очистит волосы.
Ранее сообщалось, какие болезни проходят без симптомов, а также мы писали о том, какие продукты опасны для зубов.
по теме
Как справиться с крепатурой после тренировки
Зарубежные эксперты рассказали, какие меры могут помочь справиться с крепатурой мышц после тренировок
Чем опасен картофель: ответ ученых
Оказалось, что у любителей блюд из картофеля возрастает риск получить сахарный диабет
Шоколад защищает от болезней - медики
Употребление шоколада может защищать от развития многих нарушений и болезней
Почему полезно спать на левом боку - медики
Бытует мнение о том, что спать на левом боку нельзя, чтобы не было нагрузки на сердце