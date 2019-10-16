Уже не первый год идут дискуссии о том, насколько вредна косметика и какое количество натуральных компонентов содержится в ней в действительности. Ученые провели исследования и рассказали о вреде косметических средств.

Представляющие Пенсильванский университет в США ученые отмечают, что нередко слова "натуральный", "био" или "эко", присутствующие на упаковке косметического средства, являются обычной уловкой. Такие компоненты часто несут больше вреда, чем пользы.

К примеру, крем без использования консервантов быстро придет в негодность, поэтому производителям нет смысла его использовать. В таком случае добавление химических веществ необходимость, и о полной натуральности не может быть и речи.

Дерматологи делятся, что обычно антивозрастной крем неэффективен, поскольку обычные растительные экстракты, содержащиеся в таких средствах, не способны побороть признаки старения полностью. Шампунь из исключительно натуральных ингредиентов тоже не очистит волосы.

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