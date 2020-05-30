В Торонто застрелили канадского рэпера Димарджио Дженкинса, который более известен как Houdini. Об этом сообщает Toronto Sun.

Известно, что музыкант вместе с 15-летним подростком шел мимо отеля, в то время как припаркованный неподалеку автомобиль сделал резкий разворот, и из него открыли стрельбу. В результате пострадали рэпер, который умер, его приятель и 27-летняя женщина. Они находятся в больнице. По факту того, что произошло, полиция до сих пор никого не арестовала.

Видео жуткой трагедии:

21-летний рэпер стал одним из трех человек, на днях доставленных в больницу с огнестрельными ранениями. Спасти его так и не удалось.

Читайте также Застрелили на месте: террорист устроил кровавую расправу на военной базе

Houdini вырос в Торонто и в прошлом году был назван одним из самых популярных независимых рэперов. Его известными треками были песни Late Nights, Myself и Backseats.

Напомним, ранее спустя два месяца после пропажи рэпера из Португалии его нашли убитым.

Читайте также, известная модель разбилась в авиакатастрофе.