Истек кровью: зверское убийство известного рэпера (видео) [ Редактировать ]
В Торонто застрелили канадского рэпера Димарджио Дженкинса, который более известен как Houdini. Об этом сообщает Toronto Sun.
Известно, что музыкант вместе с 15-летним подростком шел мимо отеля, в то время как припаркованный неподалеку автомобиль сделал резкий разворот, и из него открыли стрельбу. В результате пострадали рэпер, который умер, его приятель и 27-летняя женщина. Они находятся в больнице. По факту того, что произошло, полиция до сих пор никого не арестовала.
Видео жуткой трагедии:
21-летний рэпер стал одним из трех человек, на днях доставленных в больницу с огнестрельными ранениями. Спасти его так и не удалось.
Houdini вырос в Торонто и в прошлом году был назван одним из самых популярных независимых рэперов. Его известными треками были песни Late Nights, Myself и Backseats.
Напомним, ранее спустя два месяца после пропажи рэпера из Португалии его нашли убитым.
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