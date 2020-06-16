Отец пятого президента Украины Алексей Порошенко умер. Об этом сообщает партия "Европейская солидарность"

Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, земледельца, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого президента Украины Алексея Ивановича Порошенко. Всю свою жизнь он посвятил служению Украине, развитию ее экономики, заботился о людях.

На момент смерти Алексею было 84 года.

Партийцы выражают соболезнования Петру Порошенко, его жене Марине и всем родным и близким по поводу тяжелой утраты.

Ранее мы писали о том, что у отца экс-президента Украины Петра Порошенко произошел инсульт.