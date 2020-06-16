У отца Порошенко случился инсульт - СМИ [ Редактировать ]
У отца экс-президента Украины Петра Порошенко произошел инсульт. Об этом сообщает политолог Тарас Березовец в своем Telegram-канале.
У Алексея Порошенко, отца Петра Порошенко, случился геморрагический инсульт. Он находится в одной из клиник Киева. Его состояние оценивается как стабильное.
Отметим, что информация пока не подтверждается другими источниками.
Алексею Ивановичу Порошенко недавно исполнилось 84 года.
Известие о том, что отец попал в больницу с инсультом, Петр Порошенко получил после многочасового заседания суда, где его допрашивали по делу об государственной измене предшественника, Виктора Януковича и аннексии Крыма.
Напомним, что жену президента Елену Зеленскую госпитализировали.
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