У отца экс-президента Украины Петра Порошенко произошел инсульт. Об этом сообщает политолог Тарас Березовец в своем Telegram-канале.

У Алексея Порошенко, отца Петра Порошенко, случился геморрагический инсульт. Он находится в одной из клиник Киева. Его состояние оценивается как стабильное.

Отметим, что информация пока не подтверждается другими источниками.

Алексею Ивановичу Порошенко недавно исполнилось 84 года.

Известие о том, что отец попал в больницу с инсультом, Петр Порошенко получил после многочасового заседания суда, где его допрашивали по делу об государственной измене предшественника, Виктора Януковича и аннексии Крыма.

Напомним, что жену президента Елену Зеленскую госпитализировали.