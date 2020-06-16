В Одессе двое военных устроили стрельбу возле детского центра [ Редактировать ]
Во вторник, 16 июня, в Одессе около трех часов ночи двое военнослужащих в состоянии алкогольного опьянения устроили стрельбу. После приезда правоохранителей, мужчины пытались убежать. Об этом сообщает пресс-служба Управления полиции охраны в Одесской области.
Как сообщается, возле детского центра "Молодая гвардия" двое выпивших военных ради развлечения начали стрелять в воздух пока не приехала полиция. Увидев их, мужчины пытались убежать, во время задержания один из них начал толкать полицейского.
Правоохранители изъяли у мужчин удостоверение военнослужащих, предметы, похожие на нож, кастет, два стартовые пистолеты и магазины с патронами.
Стрельцами оказались 23-летний житель Киева и 32-летний житель Днепропетровской области. Задержанным грозит лишение свободы сроком от трех до семи лет по открытым уголовным производством части 1 статьи 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Ранее мы писали, что бывший ученик устроил в школе резню.
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